Wszystko co powinniśmy wiedzieć na temat Legionelli. Gdzie możemy zarazić się legionellą? Jakie daje objawy? Jak uniknąć zakażenia?

Czym jest legionella i gdzie występuje?

Legionella to bakteria występująca w naturalnych oraz sztucznych zbiornikach wodnych, a także w glebie.

Jak można się zarazić legionellą?

Przede wszystkim, choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka. Aby doszło do zakażenia, konieczne jest aby bakteria dostała się do płuc. Zarażenie się, jest zatem możliwe poprzez wdychanie pary wodnej z patogenem, albo zachłyśniecie się bezpośrednio do płuc skażoną wodą. Natomiast samo wypicie takiej wody, nie wywoła choroby.