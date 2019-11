Wybierz najpiękniejsze polskie słowo i dowiedz się, jaka jest jego historia

Jak mówi Biblia, na początku było słowo. Dlaczego słowo, a nie światło, myśl, energia? Słowo i mowa jest tym, co odróżnia człowieka od innych zwierząt. Choć dziś wiadomo, że wiele gatunków wykształciło zaawansowane metody komunikacji, człowiek jako jedyny używa słów do tworzenia bytów abstrakcyjnych. Można zatem rzec, że słowo posiada moc twórczą.

Słowo jest podstawą języka i kultury. To, w jaki sposób się porozumiewamy definiuje, kim jesteśmy. "Psychological Science" w 2015 r. opublikowało wyniki badań, zgodnie z którymi stwierdzono, że sposób używania słów i reguł gramatycznych zmienia funkcjonowanie ludzkiego mózgu.

Wśród osób niemieckojęzycznych zaobserwowano, że przy opisywaniu czynności podawały one także jej cel. Mówiono zatem, że "kobieta idzie do samochodu". W tym samym czasie użytkownicy języka angielskiego skupiali się głównie na opisaniu samej aktywności. Różnica miał brać się z konstrukcji gramatycznej obu języków - obecna w języku angielskim końcówka -ing wymusza na rozmówcy podkreślenie czynności, co nie pojawia się w języku niemieckim. Skoro różnica jest wyraźnie widoczna na przykładzie dwóch języków należących do tej samej grupy (języków germańskich), można sobie tylko wyobrazić, jak wyglądałaby w przypadku języków z dwóch różnych rodzin.