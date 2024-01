Wybierz pociąg, ciesz się podróżą i daj odetchnąć planecie. Oto 11 miejsc, do których dojedziesz z Poznania tego samego dnia

“Wsiąść do pociągu byle jakiego / Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet / Ściskając w ręku kamyk zielony / Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle” nuciła za Marylą Rodowicz cała Polska. Ale w erze tanich lotów rzadko decydujemy się na daleką podróż koleją. Tymczasem dzięki trasom dużych prędkości i zniesieniu kontroli granicznych Europa stała się jakby mniejsza.

Wyjeżdżając rano z Poznania możemy dotrzeć tego samego dnia nad Morze Śródziemne, do alpejskich kurortów czy na Wyspy Brytyjskie. Bez kontroli bezpieczeństwa i limitów bagażu. Z możliwością swobodnego poruszania się po składzie i, jeśli to konieczne, pracy. Z ciągle zmieniającym się krajobrazem za oknem. I, co coraz bardziej istotne, kilkukrotnie mniejszą emisją CO2 niż podróżując samochodem czy samolotem.

Oto 11 miejsc w Europie, do których dojedziesz pociągiem z Poznania Głównego: