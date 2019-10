Wybory 2019: Gdzie może głosować student? Jak dopisać się do spisu wyborców i głosować w czasie wyjazdu

Poznański magistrat wprowadza rozwiązania, które ułatwią wyborcom udział w głosowaniu Karolina Misztal

Wybory parlamentarne 2019 już 13 października. Poznański magistrat wprowadza rozwiązania, które ułatwią wyborcom udział w głosowaniu. Osoby niezameldowane w Poznaniu, które chcą tu głosować, mogą dopisać się do spisu wyborców. Można to zrobić osobiście w siedzibach urzędu, elektronicznie i pocztą tradycyjną do 8 października.