Wybory 2019: Jak dopisać się do spisu wyborców? Jak głosować z innego miasta w wyborach do Sejmu 13 października 2019?

By zostać dopisanym do rejestru w pobliskim okręgu wyborczym, w którym obecnie przebywamy, trzeba zacząć od wypełnienia pisemnego wniosku i złożenia go w najbliższym urzędzie gminy.

W tym celu potrzebne nam będą dane takie jak nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce

Jak dopisać się do listy wyborców: zobacz, co należy uwzględnić we wniosku?

Do wniosku dołącza się:

kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestr wyborców: 3 dni na decyzję

Kiedy już złożymy wymaganą dokumentacje w najbliższym urzędzie miasta lub gminy, decyzję o akceptacji lub odrzuceniu wniosku podejmuje w wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Czas oczekiwania na taką decyzje to 3 dni robocze od daty złożenia wniosku. Nie istnieje przy tym końcowa data, do której można takie prośby składać. Teoretycznie można to zrobić nawet ostatniego dnia przed wyborami. Należy jednak przy tym uwzględnić okres oczekiwania.

Jak głosować z innego miasta, gdy wniosek zostanie odrzucony

W przypadku, kiedy spotka nas odmowa wpisu do rejestru wyborców, możemy złożyć odwołanie w sądzie rejonowym. Taki dokument należy złożyć najpóźniej 3 dni od dnia otrzymania odmowy. Procedurę tę wykonujemy za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ten przekazuje odwołanie sądowi lub sam zmienia swoją decyzje jeśli uzna to za zasadne. Sąd na swoją decyzje ma czas do 3 dni od złożenia mu wniosku.