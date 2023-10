Wybory 2023: Głosujesz w Poznaniu? Koniecznie musisz to wiedzieć!

Ale uwaga. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem zaświadczenia należy załatwić nie później niż do 12 października.

– Do 4 października rano w Poznaniu do spisu wyborców dopisanych mamy ok. 23 tysięcy osób. Przy czym w ostatnich dwóch dniach dopisało się ok. 5 tysięcy. Widzimy więc, że z dnia na dzień liczba zainteresowanych rośnie. Z kolei zaświadczeń o prawie do głosowania wydano jak do tej pory ok. 3,5 tysiąca