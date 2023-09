Wybory 2023: Trzecia Droga chce dać 100 tys. złotych na mieszkanie dla młodych i budować akademiki

Zła sytuacja na rynku mieszkań

Jak dodaje, same ceny mieszkań od początku rządów PiS wzrosły o ponad 70 proc. Jako alternatywę wskazał najem mieszkania, jednak cena najmu kawalerki w Poznaniu waha się obecnie między 2100 a 2200 zł miesięcznie i wciąż rośnie. Wpływ na to ma także napływ uchodźców z Ukrainy.

- Tymczasem student pracujący w Polsce zarabia średnio 2000 zł miesięcznie, a absolwent 4400 zł miesięcznie brutto, na rękę ledwo ponad 3000 zł. A to jest kluczowe dla usamodzielnienia się, rozpoczęcia samodzielnego życia i założenia rodziny. Można także wynająć pokój w akademiku, ale i tu są problemy. W Polsce na jedno miejsce w akademiku przypada 10 studentów . To świadczy o tym, jaki mamy niedosyt w liczbie akademików dostępnych dla studentów

Mieszkanie plus zablokowało grunty pod budowę nowych mieszkań?

- To zabija cały rynek inwestycyjny, mieszkaniowy. Inwestycje pod koniec zeszłego roku spadły o połowę. Dużo niższa jest podaż mieszkań. Gminy, którym obcięto dochody, nie mają pieniędzy na to, aby dostarczać uzbrojone tereny pod mieszkalnictwo. Dodatkowo przez przedłużające się procedury administracyjne uzyskanie pozwolenia na budowę trwa ponad dwa lata

Mniej biurokracji, więcej uzbrojonych terenów

- Wprowadzimy dopłatę "Własny kąt" - 100 tysięcy złotych dla każdego młodego człowieka, który kupuje mieszkanie. Będzie ona obniżać pozom kredytu, poprawiająca zdolność kredytową. Uzupełni to kredyt z regulowanymi odsetkami w wysokości półtora procenta. Jest to program adresowany do ludzi młodych. Zależy nam, aby młodzi nie wyjeżdżali, zostali w kraju. Często zakup mieszkania powoduje, że ktoś młody zostaje tutaj i chce założyć rodzinę

Trzecia Droga chce budować akademiki

Jakub Marciniak, który przedstawił się jak najmłodszy kandydat do Sejmu z Poznania, duży nacisk kładł na budowę nowych akademików. W jego ocenie pozwoli to ściągnąć studentów z rynku najmu mieszkań, co doprowadziłoby do spadku cen.