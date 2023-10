Wybory 2023. Znamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych! Oto exit poll

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023

Wybory parlamentarne 2023

W wyborach do Sejmu startowało sześć ogólnopolskich komitetów. Zgodnie z losowaniem numerów przez Państwową Komisję Wyborczą były to to:

Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe Komitet Wyborczy Nowa Lewica Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

W 40 z 41 okręgów wyborczych swoje listy zarejestrował także Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna.