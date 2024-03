Wybory 2024. "Panie Jaśkowiak, dlaczego?", "bieganie z gołym tyłkiem" i "jaja Jadwigi Emilewicz" Debata na uniwersytecie w Poznaniu

- Będę miał przynajmniej dwie wiceprezydentki. Co do byłych działaczy PiS na naszych listach, to mamy radnego, który wybrany był z PiS, a od nich odszedł i był we Wspólnym Poznaniu (w tym klubie byli także radni lewicy - dop. red.). To, ze nie ma kobiet na jedynkach jest niedopatrzeniem i nie miałem na to wpływu, bo tak listy zostały zatwierdzone na poziomie krajowym. Mamy trzy ministry, kobietę wojewodę i najbardziej sfeminizowaną partią. Jedyną do Sejmiku jest kobieta, do rady powiatu kobieta, a rada regionu i okręgu partii składa się na trzy kobiety i dwóch mężczyzn - odpowiedział Przemysław Plewiński.