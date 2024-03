Wybory 2024. Prezydent Poznania odstępuje miejsce w debacie kandydatowi Społecznego Poznania. Wykorzystuje okazję, żeby nie wziąć udziału?

Pod wpisem obecnego prezydenta Poznania od razu zaczęły pojawiać się komentarze sugerujące, że w ten sposób Jacek Jaśkowiak chce uchylić się od udziału w debacie.

- Nikt nie potrzebuje takiej łaski. Jak Panu tak zależy na obecności Garczewskiego to proszę apelować, by został włączony do tej debaty zamiast samemu z niej uciekać i tym samym uniknąć odpowiedzi na palące i trudne pytania! - sugerowała jedna z komentujących.