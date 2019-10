Wybory do Sejmu 2019: Frekwencja wyborcza na godzinę 12. Ile osób głosowało w Wielkopolsce?

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w czasie konferencji prasowej o godz. 13.30 o frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu na godz. 12. W skali kraju w wyborach wzięło do tego czasu udział 18,14 proc. uprawnionych. Jak na tym tle plasuje się Poznań i Wielkopolska?

Jak na tym tle wypada Poznań i Wielkopolska? W całym regionie frekwencja jest poniżej krajowej średniej i wynosi 16,68 proc. To plasuje Wielkopolskę na 12. miejscu spośród wszystkich 16 województw. Jest to jednak jedna z lepszych frekwencji za zachodzie kraju. Pod kątem uczestnictwa w wyborach do południa - wyższa frekwencja jest w województwach wschodnich i centralnych.

Z kolei w Poznaniu frekwencja na godz. 12 wyniosła 19,35 proc. To oznacza, że głos oddały 78442 osoby uprawnione do głosowania. Spośród 18 miast, w których frekwencję pokazało PKW na konferencji prasowej - Poznań zajmuje 10 miejsce. Z kolei najwyższa frekwencja jest w: Białymstoku - 21,05 proc.; Warszawie - 20,73 proc. oraz Bydgoszczy - 20,63 proc.