Wybory do Sejmu 2019:W Czerwonaku lokal wyborczy znów ma nietypowy wystrój. Tym razem głosuje się w zakładzie krawieckim [ZDJĘCIA]

Co wybory lokal wyborczy w Gminnym Ośrodku Kultury Sokół w Czerwonaku zmienia się nie do poznania. Pracownicy tygodniami pracują nad tym, by po raz kolejny zaskoczyć wyborców. Nie inaczej jest w czasie trwających wyborów parlamentarnych. W niedzielę, 13 października lokal w Czerwonaku zamienił się w bajkowy zakład krawiecki.

- Tak naprawdę, przy okazji tych wyborów zostawiłam kolegów i koleżanki z tematem "zakład krawiecki" i udałam się na dwutygodniowy urlop. Kiedy wróciłam koncepcja została całkowicie przekształcona i zakład krawiecki zmienił się w bajkowy zakład krawiecki - wspomina z uśmiechem Joanna Szalbierz-Kędzierska, dyrektor GOK Sokół.