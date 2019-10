Wybory do Sejmu i Senatu rozpoczęte. W Poznaniu zgodnie z planem otwarto 258 lokali wyborczych

W niedzielę, 13 października o godz. 7 w całej Polsce rozpoczęły się wybory do Sejmu i Senatu. Jak poinformowali przedstawiciele Miejskiego Zespołu Wyborczego - w Poznaniu udało się bez utrudnień otworzyć wszystkie lokale wyborcze. Poznaniacy mogą więc oddawać głosy od godz. 7 do 21.

W Poznaniu znajduje się 258 lokali wyborczych. Jak znaleźć swój lokal? Można m. in. skorzystać z cyfrowego planu miasta, albo wysłać SMS pod dedykowany wyborom numer.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: Lokale wyborcze w Poznaniu. Sprawdź, gdzie zagłosować w wyborach parlamentarnych 2019

Łącznie, w całej Polsce uprawnionych do głosowania jest 30 111 281 wyborców. Spośród 5112 kandydatów wybierają oni 460 nowych posłów na Sejm, a także 100 nowych senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych. W Poznaniu dużym zainteresowaniem cieszyło się dopisywanie do listy wyborców. Przed wyborami zdecydowały się na to ponad 23 tysiące osób. Przypomnijmy, że Poznań walczy o jak najwyższą frekwencję w wyborach m. in. z Warszawą.