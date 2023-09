Wybory parlamentarne 2023. Będziesz w Poznaniu i chcesz zagłosować? To nie problem! Oto kilka ważnych kroków, które zajmą ci chwilę

Na sam początek należy znaleźć i wypełnić wnioski, które są potrzebne do zmiany miejsca głosowania. Zarówno ten potrzebny do zmiany przez internet, jak i w urzędzie, dostępne są na oficjalnej stronie rządowej, skąd wystarczy je pobrać. Poniżej adres do wspomnianej strony: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

Małgorzata Genca