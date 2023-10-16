Wybory parlamentarne 2023: Tak głosowali Wielkopolanie w poszczególnych powiatach. Mamy pierwsze wyniki!

Nicole Młodziejewska
Nicole Młodziejewska
Chrystian Ufa
Chrystian Ufa
Przez całą noc trwało liczenie głosów oddanych przez wyborców
Przez całą noc trwało liczenie głosów oddanych przez wyborców Pawel Dubiel
Portal Państwowej Komisji Wyborczej podał informacje dotyczące wyników głosowania do Sejmu i Senatu 2023 w poszczególnych powiatach w Wielkopolsce. Jak głosowali Wielkopolanie? Przedstawiamy pierwsze dane dla powiatów w województwie.

Spis treści

Wybory do Sejmu i Senatu 2023

15 października 2023 roku odbyły się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze dane dotyczące wyników głosowania.

Jak głosowali Wielkopolanie w wyborach do Sejmu? Poniżej wyniki dla poszczególnych powiatów w województwie wielkopolskim.

Okręg wyborczy nr 36

Powiat gostyński
Dane z 14 na 90 (15,56%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 43,36%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 17,87%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 17,04%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 8,98%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 8,69%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,17%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,90%

Powiat jarociński
Dane z 12 na 63 (19,05%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 45,94%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 19,77%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 15,75%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 7,83%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,16%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,22%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,32%

Powiat kaliski
Dane z 31 na 97 (31,96%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 47,74%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 17,79%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 16,60%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 7,24%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,11%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,25%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,26%

Powiat kępiński
Dane z 23 na 54 (42,59%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 38,96%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 30,55%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 13,72%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 7,93%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 5,85%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,55%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 1,43%

Powiat kościański

Powiat krotoszyński

Powiat leszczyński

Powiat ostrowski
Dane z 13 na 147 (8,84%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 49,68%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 17,86%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 14,41%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 7,88%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 5,95%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,40%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,83%

Powiat ostrzeszowski
Dane z 14 na 68 (20,59%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 52,20%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 16,59%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 15,78%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 6,72%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 5,52%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 1,63%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,57%

Powiat pleszewski
Dane z 7 na 72 (9,72%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 51,12%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 19,22%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 13,99%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 6,28%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 5,23%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,29%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,86%

Powiat rawicki
Dane z 7 na 63 (11,11%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 45,75%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 18,80%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 14,62%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 8,84%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 8,18%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,30%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,53%

Miasto na prawach powiatu Kalisz
Dane z 21 na 56 (37,50%) obwodów głosowania

  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 38,13%
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 29,83%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 13,11%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,52%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 6,16%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 4,24%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,01%

Miasto na prawach powiatu Leszno

Okręg wyborczy numer 37

Powiat gnieźnieński
Dane z 36 na 127 (28,35%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 37,37%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI - 19,87%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA - 17,13%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 14,90%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,09%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,81%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA - 1,28%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 0,54%

Powiat kolski
Dane z 43 na 68 (63,24%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 53,37%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 15,31%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 11,93%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,80%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 5,87%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,06%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,04%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 0,63%

Powiat koniński
Dane z 72 na 111 (64,86%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 48,64%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 18,29%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 14,73%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 6,95%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,86%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,82%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,46%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 0,26%

Powiat słupecki
Dane z 16 na 61 (26,23%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 39,54%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 17,34%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 15,78%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY -12,76%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,06%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 5,33%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,86%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 0,33%

Powiat średzki
Dane z 6 na 54 (11,11%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 39,83%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 22,73%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 16,59%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,41%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 9,18%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,97%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,78%

Powiat śremski
Dane z 20 na 47 (42,55%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 36,92%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 21,86%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 18,71%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 8,54%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 8,36%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,25%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 2,01%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 1,35%

Powiat turecki
Dane z 37 na 66 (56,06%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 51,43%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 15,25%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 15,02%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,69%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,43%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,42%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,43%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 0,33%

Powiat wrzesiński
Dane z 0 na 69 (0,00%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ -
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI –
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE –
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA –
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ -
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY -
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA –

Miasto na prawach powiatu Konin
Dane z 5 na 47 (10,64%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 38,23%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 29,09%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 13,28%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 11,05%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 5,96%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,28%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 0,91%

Okręg wyborczy numer 38

Powiat złotowski
Dane z 53 na 71 (74,65%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 33,65%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 31,46%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 15,41%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,79%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,72%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 3,12%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,85%

Powiat pilski
Dane z 27 na 118 (22,88%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 35,79%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 27,88%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 17,20%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 8,75%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,53%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,13%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,72%

Powiat chodzieski
Dane z 26 na 45 (57,78%) obwodów głosowania

  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 30,27%
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 29,19%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 21,48%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,42%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,32%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,70%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,61%

Powiat wągrowiecki
Dane z 3 na 77 (0,00%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 32,58%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 19,43%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 30,60%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,35%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,35%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,41%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA –1,27%

Powiat obornicki
Dane z 0 na 66 (0,00%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ -
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI –
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE –
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA –
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ -
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY -
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA –

Powiat czarnkowsko - trzcianecki
Dane z 11 na 82 (13,41%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 29,78
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 33,38%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 19,47%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,35%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,83%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,75%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,43%

Powiat szamotulski

Powiat międzychodzki
Dane z 3 na 27 (11,11%) obwodów głosowania

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 35,14%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 29,20%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 18,00%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,77%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,69%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,71%
  • KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,49%

Powiat nowotomyski

Powiat grodziski

Powiat wolsztyński

Okręg wyborczy nr 39

Powiat poznański

Miasto na prawach powiatu Poznań
Dane z 62 na 260 (23,85%) obwodów głosowania

  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 44,30%
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 18,81%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 15,05%
  • KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 14,73%
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 5,66%
  • KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,45%

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Materiał oryginalny: Wybory parlamentarne 2023: Tak głosowali Wielkopolanie w poszczególnych powiatach. Mamy pierwsze wyniki! - Głos Wielkopolski

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