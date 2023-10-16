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Wybory do Sejmu i Senatu 2023
15 października 2023 roku odbyły się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze dane dotyczące wyników głosowania.
Jak głosowali Wielkopolanie w wyborach do Sejmu? Poniżej wyniki dla poszczególnych powiatów w województwie wielkopolskim.
Okręg wyborczy nr 36
Powiat gostyński
Dane z 14 na 90 (15,56%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 43,36%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 17,87%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 17,04%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 8,98%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 8,69%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,17%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,90%
Powiat jarociński
Dane z 12 na 63 (19,05%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 45,94%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 19,77%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 15,75%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 7,83%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,16%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,22%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,32%
Powiat kaliski
Dane z 31 na 97 (31,96%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 47,74%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 17,79%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 16,60%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 7,24%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,11%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,25%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,26%
Powiat kępiński
Dane z 23 na 54 (42,59%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 38,96%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 30,55%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 13,72%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 7,93%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 5,85%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,55%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 1,43%
Powiat kościański
Powiat krotoszyński
Powiat leszczyński
Powiat ostrowski
Dane z 13 na 147 (8,84%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 49,68%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 17,86%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 14,41%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 7,88%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 5,95%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,40%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,83%
Powiat ostrzeszowski
Dane z 14 na 68 (20,59%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 52,20%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 16,59%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 15,78%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 6,72%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 5,52%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 1,63%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,57%
Powiat pleszewski
Dane z 7 na 72 (9,72%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 51,12%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 19,22%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 13,99%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 6,28%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 5,23%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,29%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,86%
Powiat rawicki
Dane z 7 na 63 (11,11%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 45,75%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 18,80%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 14,62%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 8,84%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 8,18%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 2,30%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,53%
Miasto na prawach powiatu Kalisz
Dane z 21 na 56 (37,50%) obwodów głosowania
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 38,13%
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 29,83%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 13,11%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,52%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 6,16%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 4,24%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,01%
Miasto na prawach powiatu Leszno
Okręg wyborczy numer 37
Powiat gnieźnieński
Dane z 36 na 127 (28,35%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 37,37%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI - 19,87%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA - 17,13%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 14,90%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,09%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,81%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA - 1,28%
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 0,54%
Powiat kolski
Dane z 43 na 68 (63,24%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 53,37%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 15,31%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 11,93%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,80%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 5,87%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,06%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,04%
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 0,63%
Powiat koniński
Dane z 72 na 111 (64,86%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 48,64%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 18,29%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 14,73%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 6,95%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,86%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,82%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,46%
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 0,26%
Powiat słupecki
Dane z 16 na 61 (26,23%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 39,54%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 17,34%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 15,78%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY -12,76%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,06%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 5,33%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,86%
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 0,33%
Powiat średzki
Dane z 6 na 54 (11,11%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 39,83%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 22,73%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 16,59%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,41%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 9,18%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,97%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,78%
Powiat śremski
Dane z 20 na 47 (42,55%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 36,92%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 21,86%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 18,71%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 8,54%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 8,36%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,25%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 2,01%
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 1,35%
Powiat turecki
Dane z 37 na 66 (56,06%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 51,43%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 15,25%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 15,02%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,69%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,43%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,42%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,43%
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU - 0,33%
Powiat wrzesiński
Dane z 0 na 69 (0,00%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ -
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI –
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE –
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA –
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ -
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY -
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA –
Miasto na prawach powiatu Konin
Dane z 5 na 47 (10,64%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 38,23%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 29,09%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 13,28%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 11,05%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 5,96%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,28%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 0,91%
Okręg wyborczy numer 38
Powiat złotowski
Dane z 53 na 71 (74,65%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 33,65%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 31,46%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 15,41%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,79%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,72%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 3,12%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,85%
Powiat pilski
Dane z 27 na 118 (22,88%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 35,79%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 27,88%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 17,20%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 8,75%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,53%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,13%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,72%
Powiat chodzieski
Dane z 26 na 45 (57,78%) obwodów głosowania
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 30,27%
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 29,19%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 21,48%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,42%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,32%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 2,70%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,61%
Powiat wągrowiecki
Dane z 3 na 77 (0,00%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 32,58%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 19,43%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 30,60%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 7,35%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,35%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,41%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA –1,27%
Powiat obornicki
Dane z 0 na 66 (0,00%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ -
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI –
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE –
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA –
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ -
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY -
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA –
Powiat czarnkowsko - trzcianecki
Dane z 11 na 82 (13,41%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 29,78
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 33,38%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 19,47%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,35%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,83%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,75%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,43%
Powiat szamotulski
Powiat międzychodzki
Dane z 3 na 27 (11,11%) obwodów głosowania
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 35,14%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 29,20%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 18,00%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 7,77%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 6,69%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,71%
- KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA – 1,49%
Powiat nowotomyski
Powiat grodziski
Powiat wolsztyński
Okręg wyborczy nr 39
Powiat poznański
Miasto na prawach powiatu Poznań
Dane z 62 na 260 (23,85%) obwodów głosowania
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 44,30%
- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 18,81%
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 15,05%
- KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA – 14,73%
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 5,66%
- KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 1,45%
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