Wybory prezydenckie 2020. Jak głosujemy w Poznaniu? Wyniki 1. tury wyborów - czego się spodziewać?

Wybory 2020: Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Wybory prezydenckie 2020 zbliżają się wielkimi krokami - to już 28 czerwca 2020. Co musi zrobić wyborca, by zagłosować poza miejscem zamieszkania? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek, który spowoduje, że osoba chcąca zagłosować zostanie dopisana do spisu wyborców lub wpisana do reje...