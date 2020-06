Wybory prezydenckie 2020: W Poznaniu chęć udziału w głosowaniu korespondencyjnym wyraża 3270 osób

Do wtorku można było zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Wnioski składano za pośrednictwem poczty, platformy e-PUAP lub osobiście w urzędzie gminy.

Możliwość głosowania korespondencyjnego wprowadzono z myślą o osobach, które obawiają się zakażenia koronawirusem i wolą zostać w domu niż iść do lokali wyborczych.

Ile osób chce głosować korespondencyjnie w Poznaniu?

- W Poznaniu pozytywnie zweryfikowano 3270 wniosków o głosowanie korespondencyjne - mówi Daria Kulczewska z biura prasowego Urzędu Miasta Poznania.

Według innych danych urzędu obecnie (19 czerwca) wpłynęło 17 500 wniosków o dopisanie do spisu wyborców. Na to głosujący mają jednak jeszcze trochę czasu. W przypadku pierwszej tury wyborów prezydenckich, wniosek należy złożyć najpóźniej na pięć dni przed wyborami, czyli do wtorku 23 czerwca.