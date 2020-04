Wybory prezydenckie 2020. Za nieoddanie głosu 3 lata więzienia [SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ]

Głosowanie będzie odbywać się w godz. 6-20. W tych godzinach samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby trzeba będzie oddać głos - wrzucić kopertę zwrotną (z kartą do głosowania oraz podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu) do specjalnej skrzynki pocztowej - tam, gdzie widniejemy w spisie wyborców.

Ustawa przyjęta przez Sejm umożliwia korespondencyjne przeprowadzenie wyborów prezydenckich . Oznacza to, że prezydenta RP w maju 2020 r. będziemy wybierać, oddając głosy wyłącznie za pośrednictwem poczty. Karty do głosowania wszyscy uprawnieni wyborcy otrzymają pocztą.

Jeśli nie przyjęlibyśmy ordynacji, która umożliwia nam głosowanie korespondencyjne, wówczas bylibyśmy zmuszeni w terminie konstytucyjnym przeprowadzić głosowanie przy urnach wyborczych - powiedziała w "Faktach po Faktach" minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jeden z zapisów ustawy mówi o czynach podlegających karze pozbawienia wolności do lat trzech. "Kara ta będzie grozić osobie, która kradnie kartę do głosowania lub oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Tej samej karze podlega osoba, która umieszcza w skrzynce pocztowej przygotowanej do umieszczenia koperty zwrotnej przerobioną lub podrobioną kartę do głosowania lub oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu".

To przepis na tyle ogólny, że potencjalnie, może być interpretowany, jako obowiązek zwrócenia karty do głosowania! - powiedział RMF FM profesor Ryszard Piotrowski.

Pełną treść projektu ustawy przeczytacie TUTAJ - KLIK!