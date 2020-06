Wybory prezydenckie 2020: Zwolennicy Andrzeja Dudy spotkali się na wiecu w Poznaniu. "To głos gwarantujący kolejne wspaniałe lata"

Środowisko Prawa i Sprawiedliwości na kilka dni przed wyborami prezydenckimi 2020 spotkało się z poznaniakami, by przekonywać, dlaczego 28 czerwca warto oddać głos na prezydenta Andrzeja Dudę. Kolejne zdjęcie --->

22 czerwca wieczorem poznański PiS zorganizował oficjalny wiec poparcia dla Andrzeja Dudy. Wydarzenie przyciągnęło na plac Adama Mickiewicza tłum poznaniaków. O godzinie 19 pojawili się tam zarówno zwolennicy prezydenta Dudy, jak i osoby sprzeciwiające się rządom Prawa i Sprawiedliwości i kandydaturze urzędującej głowy państwa. Przedstawiciele PiS podczas wieczornego spotkania z mieszkańcami przekonywali, dlaczego warto oddać głos na ich kandydata. Zebrani na placu Mickiewicza odśpiewali również hymn narodowy.

Środowisko Prawa i Sprawiedliwości na kilka dni przed wyborami prezydenckimi 2020 spotkało się z poznaniakami, by przekonywać, dlaczego 28 czerwca warto oddać głos na prezydenta Andrzeja Dudę. - Jest kilka dni przed wyborami. To jest właśnie ten czas szczególnej mobilizacji, czas kiedy trzeba się spotykać, kiedy trzeba przekonywać. Kiedy trzeba rozmawiać i mówić o tym, że najbardziej wiarygodną prezydenturę gwarantuje Andrzej Duda, który jest prezydentem wiarygodnym, bo za nim stoją czyny, a nie słowa. Za tym drugim kandydatem stoją tylko słowa. Pan Rafał Trzaskowski ma słabą pamięć, ale my pamiętamy rządy PO i PSL - mówił do zebranych poznaniaków poseł Szymon Szynkowski vel Sęk. Czytaj także: Wybory 2020: Poznański PiS wierzy, że wynik Andrzeja Dudy w Poznaniu można poprawić. Powstał komitet poparcia Podkreślał również, że pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy, to czas spełnianych obietnic i realizowania programu wyborczego z 2015 roku.

- Pamiętamy te pięć lata prezydentury Andrzeja Dudy i wiemy, że to była kandydatura zrealizowanych obietnic. Program 500 plus, obiecany w trakcie kampanii w 2015 roku, później obniżenie wieku emerytalnego. Ale pamiętamy też, kto podwyższył ten wiek emerytalny. Warto pamiętać, że gdy prezydent Duda realizował swoje obietnice, prezydent Warszawy zrealizował co piętnastą swoją obietnicę złożoną w kampanii w 2018 roku. Głosowanie na niego przypomina loterię fantową, a nawet nie, bo w loterii zwykle można coś wygrać, a głosując na Rafała Trzaskowskiego raczej można przegrać - mówił Szynkowski vel Sęk. Zobacz też: Rafał Trzaskowski: program na wybory prezydenckie 2020. Program kandydata Koalicji Obywatelskiej: 500 plus, zdrowie, praca, emerytura, smog

Na spotkaniu z wyborcami pojawił się również Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski, który podkreślał wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość programy socjalne.

- Jak rozmawiam z Wielkopolanami na temat prezydentury Andrzeja Dudy, to często słyszę, że trzeba podziękować prezydentowi Dudzie za to, że dziś seniorzy mają obniżony wiek emerytalny, mają czternastą emeryturę, że na ustach młodych ludzi i ich rodziców może w końcu widnieć uśmiech, dzieci wreszcie mogą wyjechać na wakacje, bo program 500 plus zasila bardzo polskie rodziny i daje gwarancję przyszłości tych wspaniałych młodych ludzi - mówi wojewoda.

Czytaj również: Andrzej Duda: program na wybory prezydenckie 2020. Program kandydata PiS: plan Dudy, 500+, służba zdrowia, bon turystyczny, oczko wodne Łukasz Mikołajczyk przekonywał również, by 28 czerwca jak najwięcej osób poszło do urn wyborczych.

- 28 czerwca musimy wszyscy iść do urn. Wziąć sąsiadów, bliskich, znajomych. Każdy głos jest niezwykle ważny. Głos, który będzie gwarantował kolejnych pięć wspaniałych lat dla Polski, to głos na Andrzeja Dudę i jestem przekonany, że my Wielkopolanie wykażemy się po raz kolejny silną postawą i będziemy głosować na najlepszego prezydenta Andrzeja Dudę - mówił.

