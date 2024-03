Wybory samorządowe 2024: Społeczny Poznań ogłosił swojego kandydata na prezydenta Poznania. Nie jest nim Tomasz Hejna!

Kandydat komitetu Społeczny Poznań sam o sobie mówi, że jest społecznikiem, politykiem i managerem. Zawodowo zajmuje się komunikacją i zarządzaniem oraz usprawnianiem procesów. Kandydat komitetu, będący osobą z niepełnosprawnością, właśnie wspieraniu osób ze specjalnymi potrzebami zajmuje się najczęściej. Interesuje go także poprawianie miasta. Zasiada w Radzie Osiedla Rataje.

- To była trudna decyzja, bo kampania prezydencka to zupełnie inna kampania niż ta do rady miasta. Dostałem ogromne wsparcie i zachętę od osób z komitetu i bardzo mi miło, że takim zaufaniem mnie obdarzyli - stwierdził Łukasz Garczewski.