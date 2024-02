Wybory samorządowe 2024 w Poznaniu. PiS wreszcie ma kontrkandydata dla Jaśkowiaka. Koniec marzeń o sojuszu Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi

Wybory samorządowe. Koniec marzeń o koalicji Nowej Lewicy z Trzecią Drogą w Poznaniu

- Ten pomysł jeszcze jest dyskutowana, ale szala przechyla się obecnie w stronę pójścia samodzielnego do wyborów jako Trzecia Droga – stwierdza Ewa Schaedler, posłanka będąca szefem wielkopolskich struktur Polski 2050 wchodzącej w skład Trzeciej Drogi.

Błędy te zostaną poprawione i komitet składający się głównie z miejskich aktywistów zostanie zarejestrowany. Z komitetu ogólnokrajowego zamierza w Poznaniu skorzystać Trzecia Droga. Oznacza to pogrzebanie nadziei części poznańskich polityków i aktywistów na wspólny start z Trzecią Drogą.

- W sobotę podejmiemy decyzje na poziomie regionalnym. Później ostateczne decyzje zostaną podjęte na poziomie Warszawy. Podejrzewam, że będzie to tylko formalność, ale wolę jeszcze poczekać z oficjalnymi deklaracjami, dopóki nie będziemy mieli pewności - mówi Ewa Schaedler.

Dodaje, że jeśli na Nowogrodzkiej w końcu zapadnie decyzja, to zostanie ona głoszona w weekend, bądź w przyszłym tygodniu.

- Od 3 w nocy nie śpię, bo się tym denerwuję. Nie mamy żadnych informacji, wciąż nie wiadomo kto będzie kandydatem z Poznania. Jadwiga Emilewicz już się z tego wyścigu wycofała , mieli ogłosić kandydata już we wtorek, potem, że w środę, a tu cisza. Teraz posłowie są w Warszawie i powinni z tym kandydatem wrócić - przekazał nasz informator.

Tymczasem nasze źródło w regionalnych strukturach partii ujawnia, że kandydat miał być już ogłoszony najpierw we wtorek, a później w środę. To się jednak nie stało.

W rządzącej Poznaniem Koalicji Obywatelskiej także na razie brak konkretów. Do wczoraj prowadziliśmy zapisy kandydatów na radnych. Ilość chętnych nigdy nie była tak duża, a to wróży silne listy do rady miasta - zapowiada Bartosz Zawieja, poseł i szef miejskich struktur Platformy Obywatelskiej.