Wybory samorządowe 2024: Zostań członkiem obwodowej komisji wyborczej. Ruszył nabór

Wybory samorządowe 2024. Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Wybory 2024. Ile może zarobić członek obwodowej komisji wyborczej?

Wybory samorządowe 2024. Jakie są obowiązki członka komisji?

Wybory 2024. Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Istnieją dwie możliwości, by zgłosić się na członka obwodowej komisji wyborczej. Pierwsza z nich to bezpośrednie zgłoszenie się do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, bo to właśnie one mają pierwszeństwo zgłaszania kandydatur. Wykaz zarejestrowanych komitetów, wraz z adresami stron internetowych, jest dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.