Wybrano pierwszą Miss Lesbijek w Polsce. Konkurs Miss Lesbian odbył się w Poznaniu [ZDJĘCIA]

W piątek pierwszy raz w Polsce wybrano miss lesbijek, którą została Julia Kiyomi Świergiel. W przeciwieństwie do innych wyborów miss, to nie uroda jest priorytetem. Na ocenę jurorów składa się przede wszystkim wiedza oraz umiejętności uczestniczek. Ocena to w 60 proc. wiedza na temat LGBT, a w 40 proc. prezentacja strojów (stroje sportowe, wieczorowe oraz klubowe) oraz kreatywność podczas prezentacji. Takiej samej ocenie podlegają mężczyźni podczas Mister Gay Poland (ich wybory odbędą się w sobotę wieczorem).

To pierwszy tego typu konkurs w Polsce i w Europie. Do tej pory istniały tylko wybory Mister Gay Europe, a od 4 lat organizowane są także wybory Mister Gay Poland, które odbyły się m.in. w Poznaniu, Warszawie, Sopocie oraz Katowicach.