Wybuch na poznańskim Dębcu: Ruszył proces. Tomasz J. jest oskarżony o zabójstwo pięciu osób

Przypomnijmy, że do tragicznego wybuchu na Dębcu doszło w niedzielę, 4 marca, około godziny 8 rano. Początkowo wszystko wskazywało na to, że mamy do czynienia z tragicznym wypadkiem. Dopiero dzień później okazało się, że przed wybuchem doszło do morderstwa Beaty J. Odpowiedzialny za to ma być jej mąż Tomasz, który następnie miał doprowadzić do wybuchu gazu w kamienicy, by zatuszować ślady morderstwa.

Drugiej takiej sprawy w polskim sądownictwie jeszcze nie było. Do tej pory nie zdarzyło się bowiem, by ktoś odpowiadał za tak dużą liczbę tak poważnych zarzutów.

Przez długi czas w ogóle nie było wiadomo czy do procesu dojdzie. Pierwsza opinia biegłych lekarzy psychiatrów była bowiem niejednoznaczna a biegli nie byli w stanie stwierdzić czy Tomasz J. był poczytalny. Dopiero drugi zespół biegłych psychiatrów stwierdził, że Tomasz J. był poczytalny i może odpowiadać przed sądem, co umożliwiło prokuraturze skierowanie aktu oskarżenia.

Sprawa wybuchu na Dębcu odbiła się szerokim echem w całej Polsce i wywoływała wielkie zainteresowanie. To przełożyło się także na rozpoczęcie procesu. Poznański Sąd Okręgowy wydawał specjalne karty wstępu dla publiczności oraz mediów. Do tego zastosowano także specjalne środki bezpieczeństwa. Oprócz standardowego przeszukania podczas wejścia do sądu, każdy był również sprawdzany podczas wejścia na salę rozpraw.

Tomasz J. od początku nie przyznawał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Chociaż jeszcze przed rozprawą deklarował gotowość do przedstawienia swojej wersji wydarzeń, ostatecznie tego nie zrobił.

– Siostra powiedział mu, że chce się rozwieść. Groził, że prędzej zabije ją i siebie niż dojdzie do rozwodu. Wtedy siostra nie traktowała tego poważnie. Ale mówiła mu, że jeśli nie przestanie pić, to się z nim rozwiedzie.

Jako pierwszy świadek przesłuchana została siostra Beaty J. Podtrzymała ona w większości swoje wcześniejsze zeznania. – Relacje siostry z jej mężem były złe. Decyzję o rozwodzie podjęła pół roku wcześniej. To było spowodowane tym, że Tomasz pił nałogowo i miał problemy z alkoholem. Pił 2-3 piwa dziennie. Wiem, że był wybuchowy i impulsywny. Kiedyś na wakacjach, jak siostra zwróciła mu uwagę, to wybuchnął, czemu mu zwraca uwagę. Potrafił się dziwnie zachowywać. Nigdy nie widziałam, żeby uderzył siostrę. Wiem jednak, że bił psa. Ten pies się go bał – zeznawała siostra zmarłej.

Siostra Beaty J. odnosiła się też do wypadku, który spowodował Tomasz J., w którym ciężko ranny został syn jego i Beaty. – Uważam, że on specjalnie spowodował ten wypadek. Beata przez wiele lat twierdziła, że on jest dobrym kierowcą i potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach. A po przeanalizowaniu tej sytuacji na Plewiskach, uważam, że nawet gdyby doszło do poślizgu, to dobry kierowca wyszedłby z tej sytuacji. A tam nie było żadnych śladów hamowania – zeznawała w sądzie.

Podczas piątkowej rozprawy sąd przesłuchał także panią Renatę, sąsiadkę zmarłej Beaty. Tragicznego poranka była w mieszkaniu ze swoim synem. – Robiłam kawę, usłyszałam huk i spadłam na wysokość pierwszego piętra. Wszystko załamało się jak domek z kart. Krzyczałam do syna Daniel, na co usłyszałam „mamo, mamo”. Potem już go nie słyszałam. Zobaczyłam jak podbiega jeden z mężczyzn. Pomógł mi wydostać się z gruzu. Szukałam swojego syna. Pamiętam tylko uciekających ludzi i strażaków – zeznawała pani Renata.

I dodawała: – On myślał tylko o tym, żeby jej dokuczyć i zrobić najgorszą rzecz, która ją najbardziej zaboli w tamtym okresie. Mówił, że zabierze jej to, co najcenniejsze. Siostra zeznawała na policji, że podejrzewa, że do tego wypadku doszło celowo.

O dużym szczęściu mogła mówić za to jej córka, która również mieszkała z mamą w tej kamienicy. Tamtego poranka była jednak u swojej koleżanki, u której spędziła noc. Pani Renata w swoich zeznaniach opowiadała także o oskarżonym Tomaszu J. – On chciał być i czuł się panem, a to był zwykły szary człowiek. Wbił się w bogactwo, bo Beatka miała gabinet kosmetyczny i zarabiała duże pieniądze. Do tego on nadużywał alkoholu. Codziennie chodził do sklepu nocnego z plecakiem, wiadomo po co. Nie lubiliśmy go i on nas pewnie też nie – zeznawała sąsiadka Beaty J.

I dodawała: – Raz się do mnie brzydko odezwał. A ja nie chcąc być dłużna powiedziałam mu: „Idź ty chamie do celu po trupach”. No i jak sąd widzi, zgadłam... Przez niego zmarła mama Beatki i Iwonki. Ona nie mogła przeboleć, że Beatka wzięła takiego popaprańca.