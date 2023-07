Wycisz się na szlaku. To najpiękniejsze i mniej znane miejsca na piesze wędrówki w Polsce

Miejsca w Polsce idealne na piesze wędrówki bez tłumów

Polscy turyści często kojarzą góry z tłumami wędrujących na popularne szlaki, zwłaszcza latem, gdy urlopowiczów jest najwięcej. Jednak nie wszyscy pragną towarzyszyć wielu osobom podczas wędrówki i marzą o spokojnych i cichych miejscach, gdzie mogą w pełni oddać się kontaktowi z naturą. Dla tych właśnie osób przygotowaliśmy zestawienie 5 miejsc w polskich górach, które pozwalają na wypoczynek z dala od zgiełku i tłumów.

Góry Wałbrzyskie to mniej uczęszczane pasmo górskie, oddalone godzinę drogi od Wrocławia. Idealne dla osób szukających ucieczki od miejskiego zgiełku. Najwyższy szczyt, Chełmiec (851 m n.p.m.), oferuje nie tylko wspaniałe widoki, ale także wyzwanie dla kondycyjnie przygotowanych turystów. Najwytrwalsi mogą podjąć się wyzwania tzw. Drabiny Wałbrzyskiej – blisko 80 km szlaków prowadzących przez ponad 30 szczytów. To wyjątkowa okazja, by w pełni oddać się kontaktowi z przyrodą i pokonać malownicze, ale wymagające trasy.

Góry Wałbrzyskie, oddalone o godzinę drogi od Wrocławia, stanowią idealny wybór dla tych, którzy pragną uciec od miejskiego zgiełku. Mimo zapomnienia są prawdziwym rajem dla miłośników górskich wypraw. Dariusz Gdesz/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Gorce, pasmo górskie położone w Beskidach Zachodnich, oferuje piękne widoki i spokojne wędrówki z dala od tłumów turystów. Kulminacyjnym punktem każdej wycieczki jest szczyt Turbacz (1310 m n.p.m.), z którego rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Tatry i Jezioro Czorsztyńskie. Gorce to doskonałe miejsce dla osób szukających oddechu od popularnych tras tatrzańskich.

Gorce to pasmo górskie położone w Beskidach Zachodnich, które oferuje spokój i piękne widoki. Wycieczka na Turbacz, najwyższy szczyt, to obowiązkowy punkt wycieczki.



CC BY-SA 4.0 Jerzy Opioła/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Położone na północ od Gór Kaczawskich Rudawy Janowickie to prawdziwa oaza spokoju. Te niskie i łagodne góry są idealnym miejscem dla całodziennych wędrówek wśród malowniczych krajobrazów. Spacer po szlakach zapewni wyciszenie i odprężenie. Szczególnie warto odwiedzić formacje skalne, takie jak Skalny Most czy Starościńskie Skały, które są znakiem rozpoznawczym tego rejonu.

Położone na północ od Gór Kaczawskich, Rudawy Janowickie oferują prawdziwą oazę spokoju. Malownicze widoki i niskie szczyty sprzyjają całodziennym wędrówkom. Marcin Oliva Soto/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Bieszczady to wyjątkowe miejsce dla poszukiwaczy dzikości i samotności. Mimo że niektóre szlaki, takie jak Tarnica czy Połonina Wetlińska, są popularne, wciąż można znaleźć mniej uczęszczane trasy, które pozwolą poczuć górską intymność. Bukowe Berdo czy szlak na Łopiennik to doskonałe przykłady miejsc, gdzie można w pełni cieszyć się kontaktem z przyrodą, z dala od zgiełku miasta.