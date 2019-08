Wydano ostrzeżenie meteorologiczne środkowej i wschodniej Wielkopolski

Ostrzeżenie I stopnia wydano w piątkowy poranek, o czym powiadomiło Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania, powołując się na komunikat poznańskiego oddziału IMGW.

- Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad - ostrzega w wydanym komunikacie IMGW.

Burze i deszcz mogą wystąpić w piątek, 16 sierpnia pomiędzy godz. 10 a 19.

Ostrzeżenie dotyczy nie tylko Poznania i całego powiatu poznańskiego, ale też całej wschodniej części Wielkopolski - powiatów: