Wyjątkowa okazja! 2 i 3 maja kolejkę Maltanka prowadzi zabytkowy parowóz Borsig

W poniedziałek i wtorek, podobnie jak w całym tegorocznym sezonie, poza okresem wakacyjnym, kursuje Maltanka. Kolejkę spotkamy na torach 2 i 3 maja, poza tym w środy, czwartki i piątki oraz w weekendy i święta. W poniedziałki i wtorki pozostaje nieczynna.

W dniach 2 i 3 maja kursuje jak w soboty, niedziele i święta, czyli w godzinach od 10.00 do 19.00, co 30 minut i w te dni prowadzona jest przez lokomotywę spalinową, a także - przez wyjątkowy parowóz - Borsig Bn2t, będący najstarszym sprawnym parowozem w Polsce, a jednocześnie ozdobą taboru Maltanki.

- Będzie on wyruszał o pełnych godzinach ze stacji początkowej Maltanka, a 30 minut później ze stacji Zwierzyniec - informuje MPK. - Borsig Bn2t to parowóz z niezwykłą historią! Został wyprodukowany w Zakładach Augusta Borsiga w Berlinie w 1925 roku. Pełnił służbę w majątku ziemskim w Obrzycku, a po wojnie w Zakładach Chemicznych w Chorzowie, gdzie później został… pomnikiem. Przekazany Poznańskiemu Klubowi Modelarzy Kolejowych, został odbudowany i - w 1999 roku – skierowany do eksploatacji. Obecnie jest własnością MPK Poznań i pozostaje atrakcją Maltanki.