Wyjątkowe dekoracje i świąteczne stroje. Zobacz prywatne zdjęcia polskich gwiazd w bożonarodzeniowej odsłonie! Weronika Błaszczyk

Polscy celebryci i ich sposoby na świąteczną atmosferę. Zobacz, jak spędzają i przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia! Sprawdź galerię ---> Anna Lewandowska, Rafał Brzozowski, Dominika Gwit Instagram Zobacz galerię (16 zdjęć)

Piękne dekoracje, ogromne choinki, radosne kolędy puszczone w tle, a do tego piżamy i swetry nawiązujące do świątecznych motywów. Święta Bożego Narodzenia to dla niemal wszystkich naprawdę wyjątkowy okres w ciągu roku. Dobra okazja do spędzenia go z rodziną i przyjaciółmi. Każdy na ten grudniowy czas przygotowuje się w zupełnie inny sposób. Jak jednak czynią to polskie gwiazdy? Jak wygląda ich szykowanie się do wigilii? Przedstawiamy prywatne zdjęcia znanych osób z kraju, które na swoich kontach w mediach społecznościowych dzielą się świąteczną atmosferą. Zapraszamy do naszej galerii!