Wyjątkowe dzieło Noriakiego wystawione na licytację! Pieniądze zostaną przekazane na pomoc uchodźcom z Ukrainy

- Reader to oczytany brat Watchera, czyli kultowego Pana Peryskopa, uchodzącego za jeden z artystycznych symboli Poznania. Obie postacie stworzył streetartowiec, Noriaki. W połowie lutego rzeźba stanęła na placu Wolności w Poznaniu, gdzie zachęcała do głosowania i - co najważniejsze - do czytania książek. W centrum miasta przetrwała wichury, stała też wśród tłumów manifestujących przeciwko wojnie w Ukrainie. Poznaniacy weszli z Readerem w interakcję i już na samym początku inwazji Rosji - w geście solidarności z naszym wschodnim Sąsiadem, Ukrainą - udekorowali go niebiesko-żółtą wstążką