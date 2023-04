Wyjątkowe misterium pod Poznaniem. Mieszkańcy wcielili się w role biblijnych postaci. Zobacz zdjęcia

Misterium Męki Pańskiej w Kicinie

Misterium Męki Pańskiej jest co roku organizowane w Kicinie pod Poznaniem. Jedni mieszkańcy gminy wcielają się w postacie biblijne, inni tłumnie im towarzyszą w drodze aż do ukrzyżowania. Tegoroczne misterium odbyło się w niedzielę, 2 kwietnia.

Spotkanie modlitewne przy Krzyżu Papieskim było już kilkudziesięcioletnią tradycją w Poznaniu. W tym roku wydarzenie zostało jednak odwołane, bo inna grupa zgłosiła tam w tym czasie zgromadzenie. To, jak spodziewają się organizatorzy, celowe działalnie, by nie dopuścić do tradycyjnego spotkania. Wierni zareagowali jednak na zachęty organizatorów i mimo braku oficjalnego wydarzenia, sami tłumnie wybrali się na Łęgi Dębińskie.