Wyjątkowe "Światełko do nieba" w Poznaniu. "Tytka z Glancem" na Wielkim Finale WOŚP 2023

"Światełko do nieba" w Poznaniu. "Tytka z Glancem" na MTP

Co roku w całym kraju finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kończą się w tradycyjny sposób - "Światełkiem do nieba". W Poznaniu jest ono organizowane w wyjątkowy sposób, pod nazwą "Tytka z Glancem". Nie bez powodu. Uczestnicy dostali papierowe torebki z nadrukowanym sercem WOŚP. Punktualnie o godzinie 20:00 rozświetlili je telefonami, tworząc niesamowity klimat. Wszystko działo się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wcześniej na scenie głównej wystąpiły zespoły Nanga, Vain Train, Lock Down, Golden Life i poznański raper Peja. Po "Światełku do nieba" poznaniacy bawili się jeszcze na koncercie zespołu Organek. Mimo że atrakcje związane z poznańskim finałem WOŚP dobiegły końca, nadal trwa liczenie datków, które poznaniacy przekazali do puszek wolontariuszy czy podczas licytacji.