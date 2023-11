Wyjątkowy koncert w Poznaniu na 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wystąpią gwiazdy!

- 105. rocznica rzeczywiście skłania nas do tego, żeby więcej zainwestować i nieco więcej zaproponować niż zwykle - mówił w poniedziałek marszałek województwa wiekopolskiego Marek Woźniak - Myślę, że to jest najważniejsza rocznica dla Wielkopolan - to jest rocznica, która nas jednoczy, która daje nam powód do dumy, satysfakcji z tego co nasi przodkowie zrobili i daje nam pewną legitymację dla odrębności wielkopolskiej, a jednocześnie jest silnym bodźcem do tego abyśmy dalej jako wielkopolska wspólnota starali się coś wyjątkowego, własnego zaproponować w przestrzeni Polski.