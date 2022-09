Wyjątkowy mural oczyszcza powietrze i zwraca uwagę na ważny problem. Powstał na budynku szkoły w Poznaniu

Jerzyki spotkamy w Polsce od maja do września. W tym czasie te niezwykłe ptaki przygotowują się do podróży do Afryki. Pomieszkują zazwyczaj w szczelinach elewacji budynków i otworach wentylacyjnych. Termomodernizacje i remonty budynków uniemożliwiają ptakom możliwość schronienia.