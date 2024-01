Wyjątkowy mural w poznańskim szpitalu! Promuje temat transplantacji. Zobacz zdjęcia!

- Cel kampanii Drugie życie to inicjowanie rozmowy na temat transplantacji. Pracujemy już 16. rok z młodzieżą szkół średnich i wciąż jesteśmy pod wrażeniem kreatywności i wrażliwości młodych ludzi. Wystarczy ich zainspirować, by w efekcie powstały naprawdę wielkie rzeczy. Odsłaniany mural jest tego najlepszym przykładem - mówi dr Jacek Zawierucha, organizator kampanii społecznej Drugie życie, Prezes Zarządu Fresenius Medical Care Polska.

- To niesamowite, że mój projekt zdobył uznanie kapituły konkursu i wygrał, ale jeszcze bardziej wyróżniające jest to, że dziś będę mogła pochwalić się nim w rzeczywistości. Temat muralu był szczególny, to miejsce jest szczególne i ja sama dziś czuję się naprawdę dumna i wyróżniona

Dzień Transplantacji

26 stycznia obchodzimy Dzień Transplantacji. Tego dnia, w roku 1966, miał miejsce pierwszy udany przeszczep nerki od dawcy zmarłego. Przeprowadził go zespół I Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie, pod kierownictwem

Prof. Jana Nielubowicza. Co ważne – stało się to ledwie 12 lat po pierwszej transplantacji nerki, przeprowadzonej w USA. Zawsze przy okazji Dnia Transplantologii słyszymy, że przeszczepianie jest dobre, ważne, że jest potrzebne, że ratuje życie ludzi ze skrajną niewydolnością narządów. Później temat cichnie, aż do kolejnego wydarzenia (np. coroczny Bieg dla Transplantacji), czy 26 października, kiedy obchodzimy europejski/światowy dzień donacji. Tymczasem corocznie, w 2/3 szpitali w kraju, nie identyfikuje się potencjalnych dawców narządów, mimo stale rosnącej liczby pacjentów, oczekujących na przeszczepienie narządów, czy tkanek. Przyczyn takiego stanu jest wiele, jedną z nich jest niski stan wiedzy społeczeństwa na temat pobierania i przeszczepianianarządów oraz brak systematycznych działań prospołecznych, zmierzających do zmiany tej postawy.