Wyłączenia prądu w Poznaniu i okolicach. Komu grożą walentynki przy świecach [11-17.02.20]

Protest na sesji rady miasta. "LGBTQ+ molestuje nas psychicznie"

Kilkadziesiąt osób przyszło we wtorek, 11 lutego na sesję Rady Miasta Poznania, by zaprotestować przeciwko przyjęciu Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Twierdzą oni, że karta promuje ideologię gender, ogranicza prawa rodziców do wychowywania dzieci zg...