Wyludniony Poznań. Brzydka pogoda pomaga walczyć z koronawirusem. Mieszkańcy zostali w domach

Sobota w Poznaniu była bardzo pogodna, co sprawiło, że wiele osób - mimo pandemii koronawirusa - nie chciało zostać w domach. Odniósł się do tego nawet wojewoda wielkopolski. - Znakomita większość z nas stosuje się do #zostanwdomu. Ale ci nieliczni mogą spowodować tragedię - twierdził na Twitterze Łukasz Mikołajczyk. W niedzielę takiego problemu nie ma. Aura znacznie się pogorszyła, więc ulice znów opustoszały a Poznań wygląda jak wymarłe miasto. Kolejne zdjęcie -->

Robert Woźniak