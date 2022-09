Wymiana opon w Poznaniu. Jesień 2022 w pełni, idą przymrozki. Sprawdź najlepsze zakłady wulkanizacyjne w okolicy

Każdego roku w Poznaniu jesienią przychodzi taki czas, że trzeba pomyśleć o wymianie opon na zimowe. Jest to spowodowane najczęściej nadejściem niższej temperatury oraz pogarszającymi się warunkami pogodowymi. Warto o tym pamiętać, aby poruszać się bezpiecznie samochodem i nie stwarzać zagrożenia na drodze.

Aby wiedzieć, kiedy zmienić opony w samochodzie na zimowe, ważne jest śledzenie na bieżąco pogody w Poznaniu. Wynika to z tego, że w Polsce temperatura w określonych miastach może się diametralnie różnić i trudno jest podać jedną konkretną datę wymiany opon.

Większość warsztatów wulkanizacyjnych w Poznaniu korzysta z wizytówek Google i właśnie je możecie zobaczyć poniżej. Dla ułatwienia uszeregowaliśmy je od najlepiej ocenianych w poprzednim sezonie wymiany opon. Może być tak, że nowy warsztat, choc dobry, znajduje się niżej. To dlatego, że jeszcze nie zdążył zdobyć wystarczające liczby pozytywnych ocen. Najważniejsze więc to zawsze oceniać miejsca, które odwiedzacie.

🔧 FIRSTSTOP Netcar Serwis

🔧 Gumar Serwis Ogumienia

🔧 Mechanik Warsztat Samochodowy Wulkanizacja LB JAPAN SERWIS Naprawa samochodów Diagnostyka

🔧 CCS Complex Car Service

🔧 Alex Auto Serwis Elektromechanika Wulkanizacja Sprzedaż Opon Serwis Klimatyzacji

🔧 Auto Klimatyzacja Elektromechanika Mechanika Wulkanizacja Łukasz Garczarek

🔧 Taurus. Sprzedaż, serwis opon, geometria podwozia

🔧 Mechanik samochodowy, Wulkanizacja, Myjnia AMT.Hecht

🔧 Auto Zagórski Warsztat

🔧 Serwis Samochodowy ALL IN ONE

🔧 NOVAX Opony + Auto Serwis