Wyniki 22. Poznań Maratonu. Erytrejczycy zwycięzcami królewskiego dystansu w stolicy Wielkopolski. Fantastyczny rekord trasy wśród panów

Najszybszy z Polaków był zgodnie z przewidywaniami Adam Nowicki, który stracił do triumfatora 2 min i 41 sekund. On też walczył do ostatnich metrów o złoty medal mistrzostw Polski, pokonując Mateusz Kaszczora. Trzeci na mecie w MP, co zapewniło mu brązowy medal MP, był Yared Shegumo.