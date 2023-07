Wyniki matury 2023. W tych szkołach w Poznaniu wszyscy maturzyści zdali egzamin dojrzałości. Zobacz!

7 lipca maturzyści poznali wyniki swoich egzaminów maturalnych. W województwie wielkopolskim zdało aż 83% osób podchodzących do egzaminów, a 12% nie zdało jednego obowiązkowego przedmiotu, co oznacza, że uczniowie Ci będą mogli podejść do sierpniowej poprawki.

– Cieszymy się, że ten kolejny egzamin jest za nami, że zdecydowana większość maturzystów dobrze poradziła sobie z arkuszami – mówił wiceminister Dariusz Piontkowski podczas konferencji prezentującej wstępne wyniki egzaminu maturalnego w 2023 r.