Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu. Ile osób nie dostało się do żadnej szkoły?

W środę, 20 lipca tegoroczni absolwenci podstawówek poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich. W Poznaniu i powiecie poznańskim do wybranej szkoły zakwalifikowało się 9366 uczniów: 4182 do liceów, 3878 do techników i 1306 do szkół branżowych I stopnia.

Rekrutacja do szkół średnich 2022: Wyniki

Wspólna oferta Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego obejmowała 9727 miejsc: 4182 w liceach ogólnokształcących, 3986 w technikach, 1559 w branżowych szkołach I stopnia.

W ofercie rekrutacyjnej na rok szkolny 2022/2023 Miasto Poznań przygotowało 7 692 miejsca dla absolwentów szkół podstawowych, co stanowi prawie 2500 miejsc więcej niż liczba absolwentów poznańskich szkół podstawowych w 2022 roku. Najwięcej chętnych wiązało swoją przyszłość z liceami ogólnokształcącymi, tam dokumenty złożyło 9 849 kandydatów, na kolejnym miejscu znalazły się technika, 3 664 osób chciało podjąć tam naukę, do szkół branżowych wnioski złożyło 834 uczniów. Łącznie do szkół Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego złożono 13 253 wnioski. W rekrutacji wzięło także udział 374 nastolatków z Ukrainy.

Rekrutacja do szkół średnich: Co, gdy uczeń nie dostał się do żadnej szkoły?

Nie wszystkim uczniom udało się jednak dostać do jakiejkolwiek klasy. Liczba niezakwalifikowanych kandydatów na tym etapie rekrutacji wynosi w Poznaniu 3854.

Takie osoby muszą poczekać do 2 sierpnia. Wówczas będzie wiadome, ilu kandydatów potwierdziło wolę przyjęcia do danej szkoły, a ile miejsc zostanie po tym, gdy jakiś uczeń dostał się do kilku placówek, a ostatecznie zajmie tylko jedno z tych miejsc. Pozwoli to na zwolnienie miejsc dla kandydatów, którzy jeszcze nie dostali się do żadnej szkoły. Po zweryfikowaniu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, Miasto Poznań we współpracy z Powiatem Poznańskim i dyrektorami szkół, podejmie decyzje o ewentualnym uruchomieniu dodatkowych oddziałów. Rezerwy Miasta można ocenić obecnie na 2500 miejsc.

Przyjęcie do szkoły średniej w Poznaniu: Co dalej?

Młodzież, która zakwalifikowała się do wybranej szkoły, musi potwierdzić wolę przyjęcia do niej. Do 1 sierpnia do godz. 15:00 trzeba dostarczyć do konkretnej placówki oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe niezbędne są również orzeczenia lekarskie.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 2 sierpnia o godz. 13:00. 3 sierpnia zaś rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]

