Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. PiS wygrywa. Wyniki exit poll: PiS - 43,6 proc., Koalicja Obywatelska - 27,4 proc.

Warunkiem udziału w podziale mandatów jest przekroczenie progu wyborczego – dla komitetów partyjnych i wyborców wynosi on co najmniej 5 proc. głosów, dla koalicji – 8 proc.

To jest skutek stosowania metody D’Hondta. Dla każdego komitetu wyborczego, który przekroczył próg wyborczy, obliczane są kolejne ilorazy pomiędzy całkowitą liczbą głosów uzyskanych przez dany komitet a następującymi po sobie liczbami naturalnymi, czyli tzw. ilorazy wyborcze. O podziale miejsc pomiędzy komitetami decyduje wielkość obliczonych w ten sposób ilorazów. dla każdego komitetu liczba uzyskanych głosów jest dzielona kolejno przez 1 , 2 , 3 , … , n . W ten sposób uzyskuje się malejące wielkości, które porównywane są następnie z wynikami wszystkich komitetów biorących udział w wyborach i szeregowane w kolejności od największej do najmniejszej. Mandaty przydziela się zgodnie z określoną w ten sposób kolejnością, poczynając od najwyższego wyniku do najniższego, aż do momentu, gdy liczba dostępnych miejsc w danym okręgu zostanie wyczerpana.

Wybory parlamentarne 2019. Jak poprawnie oddać głos?

Głosujący dostaną dwie karty do głosowania. Na jednej (wybory do Sejmu) będą listy komitetów z nazwiskami kandydatów, na drugiej (wybory do Senatu) znajdą się kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie polega na postawieniu dwóch przecinających się linii (najlepiej znaku x) w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.

Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos w wyborach do Sejmu i jeden w wyborach do Senatu. To oznacza, że na każdej z kart do głosowania można postawić jeden znak x.

Kiedy poznamy wyniki wyborów parlamentarnych 2019?

Pierwsze sondażowe wyniki poznamy zaraz po zakończeniu głosowania 13 października dzięki badaniu exit poll. Przypomnijmy, że exit poll to badanie oparte na odpowiedziach udzielanych przez wyborców zaraz po wyjściu z lokali wyborczych. Natomiast na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019 będziemy musieli poczekać kilka dni.