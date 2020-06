Wypadek dwóch tirów na S5 - droga do Poznania została zablokowana

Około godz. 4.20 na drodze S5 przy dojeździe do autostrady A2 doszło do zderzenia dwóch tirów. W wypadku zostali ranni obaj kierowcy, a droga w kierunku Poznania została zablokowana. Utrudnienia mają potrwać do godzin popołudniowych. Zobacz więcej zdjęć ---->

OSP Kleszczewo