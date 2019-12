Wypadek na nowo otwartym odcinku trasy S5. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Dwie osoby ranne

Do wypadku na drodze ekspresowej S5 doszło w poniedziałek, 16 grudnia. Strażacy odebrali zgłoszenie o godz. 12.47. Samochód ciężarowy zderzył się z pojazdem służby drogowej w miejscowości Zamysłowo, między Stęszewem a węzłem Mosina. Rannych zostało dwóch pracowników, a jeden z nich - poważnie.

Przypomnijmy, że to pierwszy tak poważny wypadek, do którego doszło na otwartym w sobotę, 14 grudnia, nowym odcinku drogi ekspresowej S5. Liczący sobie ponad 50 km odcinek prowadzi od Poznania do Radomicka.

