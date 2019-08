O zdarzeniu poinformowali nas poznańscy strażacy.

Czytaj: Poznań: Mieszkaniec Naramowic zrobił samochód - zabawkę dla swoich dzieci. W nocy ukradła go kobieta, którą nagrał monitoring

- Do wypadku doszło o godzinie 9 na ulicy Szeligowskiego. Nie wiemy z czyjej winy doszło do zdarzenia drogowego. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana, trafiła do pobliskiego szpitala - informuje dyżurny strażaków.