Wypadek w Lesznie. Seicento wypadło z drogi i dachowało na Alejach Konstytucji 3 Maja . Dwie osoby w szpitalu ZDJĘCIA i FILM

Do wypadku doszło około godziny 21.00. Ze wstępnych na razie ustaleń policji wynika, że srebrny fiat seicento jechał Alejami Konstytucji 3 Maja od strony Rydzyny w kierunku na Poznań.

Wypadek fiata seicento w Lesznie 25 kwietnia 2022

Fiat seicento dachował i przebił płot między pasami w Lesznie, są poszkodowani

W pewnym momencie, za stacją paliw Pieprzyk kierowca stracił panowanie nad autem. Samochód zahaczył o krawężnik po lewej stronie i siła uderzenia wybiła go na płot rozdzielający pasy. Auto koziołkując wpadło na przeciwny pas.

Można mówić o szczęściu, że nie doszło do zderzenia z samochodami jadącymi z przeciwka, ale dwie osoby jadące fiatem zostały zabrane do szpitala. To młody mężczyzna i kobieta.

Droga była czasowo nieprzejezdna. Na miejsce wezwano policję, strażaków i pogotowie.