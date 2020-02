Wypadek w Luboniu: Na ul. Armii Poznań zderzyły się cztery samochody. Są ranni [ZDJĘCIA]

Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Niepruszewie. Sprawca uciekł

We wtorkowy wieczór w Niepruszewie w powiecie poznańskim doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Sprawca uciekł i porzucił swoje auto 2 km od miejsca wypadku. Wciąż szuka go policja.