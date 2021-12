Wypadek w Poznaniu. Samochód uderzył w autobus MPK. Kierowca osobówki był pijany

W poniedziałek, 13 grudnia około godz. 20 policjanci z poznańskiej drogówki otrzymali zgłoszenie o wypadku na ul. Witosa w Poznaniu

– Kierujący samochodem doprowadził do zderzenia z autobusem MPK. Okazało się, że kierowca Audi był pijany, badanie wykazało ponad promil alkoholu. Ponadto nie powinien kierować, ponieważ nie miał do tego uprawnień. W wyniku tego wypadku, dwie osoby - pasażerki osobówki zostały zabrane do szpitala, a kierowca trafił do policyjnego aresztu