Wypalenie zawodowe to choroba. Czy jedynym rozwiązaniem jest odejście z pracy?

Jak wyjaśnia Jakub B. Bączek, trener mentalny mistrzów świata i olimpijczyków, wykładowca studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego, wypalenie zawodowe to zespół trzech elementów, które pojawiają się u osoby pracującej.

- Po pierwsze jest to obniżenie emocjonalne, czyli mówimy, że ta osoba częściej jest zmęczona, częściej nie ma energii, być może też ma trochę gorszy nastrój przez dłuższy czas. Po drugie jest to tak zwana depersonalizacja, czyli osoba wypalona zawodowo nie identyfikuje się już z firmą, z pracownikami, z szefem. Być może też nie ma już szacunku i sympatii do klientów. Po trzecie jest to obniżenie poczucia własnej wartości lub też obniżenie pewności siebie. Kiedy mamy takie poczucie, że to z nami jest coś nie tak, że my się nie nadajemy, że sobie w takiej pracy nie damy radę? Kiedy te trzy elementy pojawiają się jednocześnie, albo przynajmniej dwa z nich pojawiają się w mocny sposób, możemy domniemywać, że jest to właśnie wypalenie zawodowe