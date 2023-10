Wypłata emerytur w październiku 2023 - pieniądze mogą wpłynąć na Twoje konto w innym terminie OPRAC.: Adrianna Jackowiak

W październiku 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) kontynuuje swoje stałe dni wypłat emerytur. Jednak warto wiedzieć, że istnieją pewne dni, w których procedury te ulegają nieco przyspieszeniu lub przesunięciu. Poniżej przedstawiamy daty, w jakie emerytury zostaną przesłane lub przelewy dokonane w październiku.

Wypłata emerytur w październiku 2023. W nadchodzący weekend, 15 października, Polacy pójdą do urn wyborczych, aby wyrazić swoje głosy. Jednak istnieje jeszcze jeden ważny termin, który wielu obywateli z niecierpliwością wyczekuje w tym miesiącu - wypłata emerytur. Okazuje się, że w październiku mamy wyjątkową sytuację, która sprawi, że środki przeznaczone na emerytury zostaną przelane na konta emerytów w innym terminie. Dlaczego tak się dzieje? To efekt specjalnych zasad obowiązujących w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w tym miesiącu. Zapraszamy do dalszego czytania, aby dowiedzieć się, dlaczego październik jest wyjątkowy dla polskich emerytów.