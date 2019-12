Chcesz przeżyć święta Bożego Narodzenia w duchu zero waste, czyli nie szkodząc środowisku? Zamiast kupować choinkę możesz ją... wypożyczyć! W wielu miastach oprócz punktów sprzedaży choinek, pojawiają się też wypożyczalnie. Niestety w Poznaniu póki co ekologicznych rozwiązań jest niewiele. Zatem jeśli już decydujemy się na zakup drzewka, warto dobrze się zastanowić co zrobimy z nim po świętach.

- Choinki nie należy stawiać obok grzejnika. W okresie wypożyczenia trzeba ją podlać cztery razy. Należy też unikać ciężkich ozdób i sprayów np. sztucznego śniegu

Wypożyczalnie choinek to nowa ekologiczna moda. Dzięki nim wybrane przez nas drzewko nie trafi po świętach na wysypisko ani do pieca, tylko z powrotem do hodowli. Z takiego rozwiązania korzysta coraz więcej Polaków. Wypożyczalnie powstały już m.in. w Warszawie czy Krakowie. Popularne są też za granicą. W Wilnie dba się nie tylko o drzewka, ale też o przyjazny dla środowiska transport, choinki rozwożą tam kurierzy na rowerze.W Poznaniu wypożyczyć choinkę można w salonie Volvo przy ul. Abpa Baraniaka 4. Mieszkańcy chcący dbać o środowisko mogą skorzystać z ogólnopolskiej akcji dostępnej w salonach marki Volvo. Już po raz trzeci wypożyczane są tam drzewka. W tym roku na klientów czeka 1200 choinek z gatunku świerk zwyczajny w rozmiarze 140-170 cm.Akcja prowadzona jest w dniach od 19 grudnia do 8 stycznia. Drzewko można wypożyczyć maksymalnie na 14 dni. By je otrzymać należy wybrać się do jednego z dealerów Volvo, wnieść opłatę w wysokości 55 zł i podpisać umowę. Otrzymamy wtedy drzewko wraz z przyklejoną do doniczki instrukcją.- zaleca Stanisław Dojs, PR manager Volvo Car Poland.Drzewko po zwrocie zostanie zasadzone w hodowli. Dodatkowo firma zobowiązała się za każde wypożyczone drzewko zasadzić w lesie 10 nowych. Dzięki poprzednim edycjom wypożyczalni Volvo Car Poland wraz z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych posadziło ponad hektar drzewek w Nadleśnictwie Cewice. Regulamin i szczegóły akcji wypożyczalnia choinek Volvo dostępny jest na stronie internetowej.Jeśli jednak zdecydujemy się na zakup choinki w doniczce i nie chcemy jej po świętach wyrzucać, rozwiązanie możemy znaleźć w internecie. Na Facebooku działa związana z Poznaniem grupa Zero Waste, gdzie po świętach co jakiś czas ktoś zgłasza się po niechciane choinki, by np. dać im drugie życie w ogrodzie. Można też poszukać nowych właścicieli dla naszego drzewka wśród rodziny i znajomych.

